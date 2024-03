La France : une terre de patrimoines

Cet artisanat d'exception nécessitait d'être préservé : souffleur de verre. L'art verrier est inscrit depuis deux mois au patrimoine immatériel de l'Unesco. Ce métier consiste à cueillir du verre en fusion dans un four à 1 100 degrés, le rouler et le travailler, souvent avec de vieux outils en bois. Marc Berlie est maître verrier depuis 50 ans à Biot (Alpes-Maritimes). Marc aura mis dix minutes pour fabriquer ce verre à pied. Il est unique, car fait à la main, c'est toute la différence avec l'industrie. C'est la raison pour laquelle la verrerie familiale de Biot, comme des grandes manufactures françaises et européennes, a constitué pendant un an et demi le dossier de candidature à l'Unesco. Pour apprendre le geste du maître verrier, dix ans sont nécessaires. Adrien Grare est encore en formation, mais déjà très aguerri pour animer cet atelier découverte. L'Unesco demande que soient mis en place des démonstrations comme celle-ci, pour une plus grande ouverture au public et pour mieux partager le savoir-faire. TF1 | Reportage Y. Hovine, F. Mignard, L. Gosset