La France unie pour un rêve

Les supporters mettent déjà l'ambiance. Au marché aussi, on ne parle que de rugby ce vendredi matin : "je vais aller (...) au petit village d'à côté leur retransmettre sur le grand écran, je pense qu'on va faire une grosse fête ; "c'est quoi le programme de ce soir, c'est regarder le match avec les enfants et les amis". Eric est en pleine préparation. Son bar est complet et il a prévu une cuvée spéciale Coupe du monde à déguster avec modération. Derniers réglages avant l'arrivée des premiers supporters. Cette date du 8 septembre, ils l'attendent tous depuis longtemps, notamment ces fans qui arrivent de Vannes (Morbihan). Ils ont acheté leurs places il y a deux ans, ils n'ont maintenant plus qu'une hâte, aller au stade : "le programme (...) ça va être de retrouver nos potes qui viennent de Lille et de Grenoble". Leurs copains de Grenoble (Isère) nous ont envoyé des vidéos de leur voyage. Avant le match, certains prennent le temps de parfaire leur panoplie de supporter. Quelques étagères sont déjà dévalisées, les équipes du magasin courent partout pour les réapprovisionner. Il y a le choix, Frédéric ne sait plus où donner de la tête. Il y en a pour toutes les bourses, de huit à 100 euros pour les maillots officiels. TF1 | Reportage M. Guénégan, M. Monnier