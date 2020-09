La fraude sociale, un phénomène en augmentation

La fraude sociale est une pratique qui coûte très cher aux Français. On estime qu'elle pourrait s'élever à quatorze milliards d'euros et aurait au moins triplé en dix ans. Une charge injuste et difficile à accepter pour ceux qui cotisent. Face à cette situation, la Cour des comptes a préconisé plus de contrôle. Même si des vérifications existent déjà, elles sont très insuffisantes vu que la fraude s'étendrait largement dans tous les domaines. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 09/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 9 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.