La fréquentation des cures thermales du Mont-Dore en hausse

Depuis 200 ans, les thermes du Mont-Dore attirent de nombreux curistes. L'eau minérale et les gaz thermaux soulagent et permettent de traiter différents maux, notamment ceux des voies respiratoires et de rhumatologie. Une cure thermale, quant à elle, dure en moyenne dix-huit jours avec quatre à six activités ou soins en plus au programme. Cette année 2019, la fréquentation des thermes du Mont-Dore est particulièrement élevée grâce à une internalisation médicalisée et diverses rénovations. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français