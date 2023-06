La fumée des incendies canadiens en France

Scruter le ciel n'était pas l'activité numéro un ce lundi matin à Brest. Mais l'arrivée probable des fumées des incendies canadiens commence à inquiéter. Regardons sur les photos l'évolution du nuage en orange. En fin de journée, il devrait toucher les côtes françaises, le Royaume-Uni, et continuer vers l'Est cette semaine. C'est la conséquence directe des incendies qui touchent l'Amérique du Nord depuis le début de l'année. Actuellement, 81 feux de forêts sont actifs au Québec. Et Montréal est devenue la ville la plus polluée au monde. Certains habitants portent de nouveau le masque. Les concerts et les événements sportifs sont annulés. Les images de Montréal, après Ottawa et New York, depuis la Bretagne... cette cycliste n'est pas rassurée. Pas de panique pour autant, selon Clément Albergel, chercheur : "La majeure partie de la fumée devrait rester confinée justement à haute altitude". Le phénomène n'est pas une première. Les fumées des incendies aux États-Unis en 2020 avaient déjà traversé l'Atlantique. À cette heure, dans le Finistère, aucun signe à l'horizon. TF1 | Reportage Y. Hovine, S. Millanvoye, J. Jeunemaître