La fumée menace la ville de La Teste-de-Buch

A La Teste-de-Buch, ce lundi après-midi, on sent énormément la fumée qui environne. Pourtant, ce n’était pas du tout le cas ce matin, lorsque notre reporter et l'équipe de TF1 sont partis en reportage. En effet, on ne peut voir qu'à 200 ou 300 mètres maximum au-delà de ces maisons. La mairie de La Teste-de-Buch, de son côté, a prévenu les habitants sur les réseaux sociaux il y a à peu près deux heures. Pour l’instant, certains quartiers doivent se préparer à évacuer. Les animaux du zoo de la ville sont en cours d’évacuation. Ici, dans cet hôtel, ce sont des annulations en pagaille depuis ce matin. TF1 | Duplex P. Gallacio