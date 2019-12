La galantine, une spécialité charcutière aux couleurs de Noël

À base de viandes blanches farcies, la galantine est une spécialité charcutière qui attire l'œil. Pour la préparation, le chef joue avec les gourmandises et fabrique des décors en gelée. L'important est d'associer les ingrédients de choix en fonction de leurs couleurs. Pour la cuisson, la galantine va plonger dans le court-bouillon du charcutier. Une fois refroidie, elle est prête à être servie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 26/12/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 26 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.