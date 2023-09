La galère des noms de villes à rallonge

Difficiles à prononcer et à orthographier, certains dépasseraient même la longueur du panneau. Truchtersheim, Hohfrankenheim, ou Pfaffenhoffen... des noms de communes alsaciennes plutôt longs et compliqués. Parfois, il faut lire quinze lettres au total. En Alsace, certains noms de communes s'apparentent plus à des codes de bornes wifi. Si certains s'en amusent en chanson, d'autres doivent s'exercer un peu pour lire des noms essentiellement à consonance allemande. Niederschaeffolsheim totalise 20 lettres. Plus, en comptant le nom donné à ses habitants. Dans le Bas-Rhin, cette commune est l'une des championnes départementales avec un nom à rallonge, un casse-tête pour les nouveaux venus. Le village de Mittelschaeffolsheim possède le nom le plus long d'Alsace. Au total, treize consonnes et sept voyelles, capables de vous faire remporter n'importe quelle partie de scrabble. En matière de nom de village, l'Alsace truste les premières places au niveau national, et avec des noms comme Wingersheim ou Mutzenhouse, la domination est sans partage. TF1 | Reportage P. Vogel, J. Pasquier