La galère d'un couple qui a acheté une maison squattée dans l'Essonne

En se présentant ici, Laurent est tombé nez à nez avec un occupant qui affirme être chez lui, avec sa femme et ses trois enfants. "Il a juré que je ne récupérerai pas ma maison (...) J'ai failli tomber quand il m'a dit ça", raconte-t-il. Laurent vient de porter plainte auprès de la gendarmerie, mais sa situation financière est de plus en plus précaire. Le maire de la commune se présente et tente de jouer le médiateur. C'est la première fois qu'il s'adresse aux squatteurs. Surprise, la mère de famille accepte de lui répondre. Cette dernière affirme avoir un titre de propriété, mais elle ne montre pas ce document qui est un faux selon Laurent. Le maire est un peu embarrassé. Laurent est face à un casse-tête juridique. Comme les squatteurs sont arrivés avant qu'il ne soit propriétaire des lieux, il se trouve dans un cas qui n'est pas prévu par la loi sur les expulsions en urgence. TF1 | Reportage B. Christal, T. Fribourg