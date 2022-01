La garbure, la potée du Sud-Ouest

Le décor est authentique et traditionnel. On sentirait presque le fumé de la garbure flotter au-dessus du village. Esquiule (Pyrénées-Atlantiques) fait face au Fronton, le cadre de vie de Jean-Bernard Hourçourigaray. L'une des spécialités de ce chef, c'est cette soupe traditionnelle faite d'ingrédients simples : le chou, les haricots blancs, et les pommes de terre. Pour cette saison, Jean-Bernard ajoute des poireaux et des carottes. Mais il y a un élément à ne surtout pas oublier : le jambon. Les haricots blancs ont été plongés en premier. Vont venir ensuite les autres légumes. Au bout de trois heures de cuisson, la louche tient droite et c'est bon signe. Le chef va ajouter sa touche personnelle. La garbure est enfin prête et fumante. Il n'y a plus qu'à la servir au coin du feu pour se souvenir des goûts d'enfance. Jean-Bernard va même jusqu'à revisiter la garbure pour en faire un autre plat. Preuve que la recette s'adapte à tout. Comme le béret ou la langue gasconne, la garbure fait partie du patrimoine du piémont pyrénéen, notamment à Oloron-Sainte-Marie. Autrefois aux fèves et au lard, ce plat se fait désormais avec du haricot, du maïs ou du jambon. TF1 | Reportage E. Braem, N. Forestier, C. Brousseau