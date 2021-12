La Garde républicaine surveille les huîtres dans la Manche

Huit cavaliers de la Grade républicaine sont mobilisés dans la Manche. Ils patrouillent de jour comme de nuit. Ils surveillent les parcs ostréicoles jusqu'à la fin du mois de décembre. "On est carrément content qu'ils soient là", lance un ostréiculteur. Les chevaux, habitués à l'agitation des boulevards parisiens, s'adaptent rapidement aux plages normandes. Leur gabarit facilite les opérations de surveillance. A l'approche des fêtes de fin d'année, les poches d'huîtres sont particulièrement vulnérables. Elles sont plus près des côtes, et donc, plus faciles d'accès. Pour certains ostréiculteurs, Noël peut représenter jusqu'à 80% du chiffre d'affaires annuel. Alors la vigilance est maximale. Les vols peuvent se produire à chaque marée basse. Les chevaux longent la côte sur près de 25 km. Un spectacle qui interpelle. La présence de la Garde républicaine est dissuasive. Depuis le lancement des opérations de surveillance il y a dix ans, les vols ont considérablement diminué. TF1 | Reportage A. Vieira, A. Santos