La Garde républicaine veille aussi sur les promeneurs

Pas de doute, le cheval est bien le meilleur moyen de briser la glace. Sarah est gendarme tout près d'ici. Maxence et ses chevaux, eux, arrivent de Paris. Ils font partie de la Garde républicaine et suscitent attroupement ainsi que curiosité : des chevaux imposants, entre 1m65 et 1m80. Ces animaux sont parfaitement adaptés pour surveiller ce site aux 400 000 visiteurs l'été et pour arpenter les petits chemins du lac du Salagou. "C'est ce qui permet d'aller partout et de voir plus haut, puis de voir un peu plus loin", décrit une gendarme. Toujours par deux, ils patrouillent ici jusqu'à fin août matin et après-midi pour contrôler, mais surtout faire de la prévention. A eux aussi de faire respecter l'interdiction de passer la nuit ici dans un camping-car. Ils traquent le camping sauvage, mais surtout les barbecues et les feux. "Ce genre de chose, c'est interdit. C'est très dangereux notamment avec les fortes chaleurs", explique un gendarme. C'est une présence efficace. En trois ans, les infractions au lac du Salagou ont baissé de 20%. TF1 | Reportage A. Erhel, J.V. Molinier