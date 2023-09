"Une horreur !" : Paris-Bercy, la gare routière de la honte

La première chose qu'on remarque en mettant les pieds à la gare routière de Paris-Bercy, c'est sa vétusté. "On est quand même à Paris, la gare est négligée, elle est très moche, il manque beaucoup de choses et surtout plus de sécurité", estime une touriste espagnole. "Ça sent mauvais", déplore de son côté une passagère, tandis qu'une seconde renchérit : "On évite de trop respirer quand on passe par là". Une dernière conclut : "C'est une horreur". Et pour boire et manger, pas d'autre option que des distributeurs automatiques. Nous sommes pourtant dans l'une des plus grandes gares routières européennes. L'année dernière, plus de cinq millions de passagers y ont pris le bus. En trois heures, nous croisons un seul agent de sécurité autour des bus. À l'extérieur, le calvaire continue. La gare se situe au fond d'un parc mal desservi. Sur les réseaux sociaux, certains s'en amusent. Mais cela ne fait pas rire l'un des principaux opérateurs de bus. Pour son porte-parole, Paris n'est pas à la hauteur de ses voisines européennes. La commune de Paris estime ne pas être le seul responsable de ce fiasco. La gare fermera après les Jeux olympiques. Pour l'instant, aucune solution de remplacement n'a été annoncée. D'ici-là, la mairie promet des travaux de rénovation pour accueillir les 400 000 passagers attendus pendant les JO. TF1 | Reportage V. David, A. Mersi Bakchich, A. Creff