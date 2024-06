La Garonne : au temps des Vikings

L'embarcation a de quoi surprendre. Ces apprentis Vikings naviguent ensemble pour la première fois, le temps d'une initiation gratuite, une traversée à la force des bras. Une plongée dans l'histoire du Moyen Âge, ces bateaux scandinaves à la forme incurvée et au fond plat étaient utilisés aussi bien en mer, que pour remonter le cours d'eau des fleuves et des rivières. Voici un drakkar entièrement fabriqué par des jeunes bénévoles. Ensemble, ils ont maintenant un nouveau projet un peu plus fou, construire un nouveau modèle de 28 mètres de long et six mètres de large. Un bateau viking qui respecte les techniques de construction ancestrale. L'aventure a commencé en 2011 avec ce bateau à voile. Quatre copains se lancent le défi de construire des drakkars conçus il y a plus de 1 000 ans. Treize ans plus tard, ce nouveau navire empruntera le même itinéraire que les Vikings. L'an dernier, avec leur précédent bateau à voile, ces aventuriers sont partis au nord du cercle polaire arctique. Une expédition d'un mois durant laquelle ils ont appris à naviguer, tester le navire sous la pluie, le vent, dormi sur la plage ou bien chez l'habitant. Des souvenirs inoubliables ! TF1 | Reportage P. Mislanghe, E. Assalit, J.V. Fournis