La Garonne déborde : des communes inondées

Elle s'est invitée en début de matinée, allée chez les pieds des maisons, puis s'est faufilée dans les ruelles. Dans le bas du village de Langoiran, tout le monde l'attendait, cette nouvelle grande marée, comme Jean-Pierre, attentif à sa fenêtre. "Au bout d'un moment, quand la pression de l'eau contre le mur et sur le sol est trop importante, ça rentre par capillarité", rapporte-t-il. Marée haute à dix heures, le ruisseau relié à la Garonne a gonflé. Les habitants ont barricadé les portes. Jeanne doit enjamber pour sortir. Les enfants y trouvent un terrain de jeu. Mais en retournant chez Jean-Pierre, nous constatons que l'eau a fini par rentrer par le sol. Il a alors activé sa pompe. C'est le troisième jour de marée décennale, avec des coefficients qui ont atteint 117 sur une échelle de 120. Même à plus de 100 kilomètres de l'océan, les effets se font sentir. Une heure après la marée haute, le niveau de l'eau baisse très rapidement. Jeudi, le coefficient repassera sous la barre des 100. Plus d'inquiétude pour les habitants. TF1 | Reportage E. Braem, C. Brousseau