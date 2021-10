La gastro-entérite fait son grand retour dans les Alpes-Maritimes

Depuis quelques jours, le docteur Nicolas Rossi est très souvent appelé pour la même raison. Cette semaine, plus de 300 cas de gastro-entérites ont été recensés pour 100 000 habitants dans les Alpes-Maritimes. Ce qui est beaucoup, même pour un début de saison automnale. L'année dernière, l'épidémie avait presque disparu. Les gestes barrières anti-Covid avaient protégé des maladies saisonnières. Lavage des mains, distanciation sociale, port du masque... c'est un certain relâchement qui expliquerait ce grand retour. Dans les pharmacies, on voit revenir la gastro-entérite. Même sans ordonnance, beaucoup demandent des traitements notamment pour la diarrhée. "Il va falloir qu'on redise aux patients de faire attention au lavage des mains et qu'on reprenne les bonnes précautions qu'on avait pendant le Covid", explique Bruno Paques, pharmacien à Nice (Alpes-Maritimes). En cas de gastro-entérite, il est recommandé de se reposer, s'hydrater et consulter un médecin en cas de forte fièvre.