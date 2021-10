La gendarme qui veille sur le Mont-Dore

Au peloton de montagne du Mont-Dore (Puy-de-Dôme), la capitaine Isabelle Chazal a une particularité : celle d'être à l'aise sur tous les terrains. En appui de l'hélicoptère de secours, dans une salle de commandement ou encore, et peut-être surtout, au beau milieu des massifs montagneux. La montagne et ses reliefs aux dangers multiples, elle la connaît par cœur. Sous ses ordres, ils sont huit secouristes et quatre jeunes gendarmes adjoints volontaires. À la brigade, elle a instauré un rituel tous les matins : la discussion en équipe autour d'un café. Selon elle, "c'est un métier où la cohésion, le lien et le contact sont des notions fortes et importantes". À 33 ans, la nature est pour cette sportive accomplie une question d'équilibre. Si elle veille à la sécurité de tous, chacune de ses sorties est l'occasion de rencontres et surtout de préventions. Chaque année, essentiellement en été et en hiver, le peloton de gendarmerie du Mont-Dore effectue près de 160 interventions de secours. Des situations d'urgence par tous les temps et sur tous les reliefs montagneux