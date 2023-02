La gendarmerie célèbre ses héros du quotidien

Cela fait six mois, mais un lien s'est créé ce 12 juillet 2022. L'été dernier, alors que les incendies se déclarent dans le secteur de Guillos (Gironde), les flammes s'approchent dangereusement d'une maison. Pas une hésitation, l'adjudante-cheffe Élodie secoure la jument de Mariline, stressée par la fumée. "C’est toujours beaucoup de souvenirs qui reviennent", confie-t-elle. Mais c'est un peu plus loin dans un pré qu'ont lieu les retrouvailles entre la gendarme cavalière et l'animal. "C’est un bonheur d’avoir participé au sauvetage de chevaux", témoigne cette dernière. Une reconnaissance à la hauteur de la peur éprouvée l'été dernier. Le passage des incendies n'a laissé personne indemne. "C'est un traumatisme... pour tous les habitants du village", affirme Mariline. Barrages, secours et contrôles, les gendarmes ont travaillé tout l'été. Les flammes étaient partout. Pour ces actes de bravoure, Élodie, comme d'autres gendarmes, recevront ce jeudi et dans les prochains mois une récompense. S. Petit, C. Devaux