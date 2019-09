La généalogie, une passion pour les origines

De plus en plus de Français s'intéressent à leurs origines et à leurs arbres généalogiques. Une activité qui permet aux familles de se réunir, de renouer les relations et de replonger dans des souvenirs. En effet, près de huit Français sur dix ont déjà entamé des recherches. Parmi eux, Éric Pociello, un jeune homme qui est passionné de généalogie. Grâce à internet, il gagne un temps considérable pour retrouver des membres de sa famille. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 12/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 12 septembre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.