La Gironde toujours en flammes : 20 000 hectares brûlés

Cette nuit encore, pour la septième d’affilée, les pompiers se battent sans relâche, alors que le feu progresse toujours sur plusieurs fronts. En Gironde, il a réduit en cendres l’équivalent de quatre fois la superficie de Bordeaux, dont près de 6 500 hectares à La Teste-de-Buch. Sur place ce mardi matin, à quelques dizaines de mètres du crépitement des flammes, le bruit des tronçonneuses. Les pompiers débroussaillent de grands couloirs de végétation pour tenter de ralentir le feu. "Le but, c’est qu’il ne passe pas, qu’il n’aille pas sur les habitations. On fait le maximum", explique l’adjudant Steeve. Faire le maximum avec le renfort de bulldozers. Mais par précaution, 37 000 personnes ont été évacuées en Gironde, notamment dans les environs de Landiras, le plus gros feu du département qui mobilise 850 pompiers. Enfin, à une centaine de kilomètres de là, à Vensac, un troisième incendie s’est déclaré ce lundi. Filmé hier après-midi, les flammes ont dévoré 70 hectares en quelques heures. Néanmoins, ce matin, ce foyer est maîtrisé selon les autorités. TF1 | Reportage E. Lefebvre, M. Guénégan, L. Merlier