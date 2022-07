La Gironde toujours en proie aux flammes

Monter un centre d'accueil avec ces tables fournies par des bénévoles devient une urgence. Les habitants ont dû fuir leur village menacé par les flammes cette nuit. Ils ignorent combien de temps ils vont rester ici. Dans la nuit de jeudi, trois nouveaux villages ont dû être évacués près de Landiras (Gironde). Près de 480 habitants ont été contraints de fuir les flammes en urgence. Le feu continue sa course, incontrôlable depuis plus de 48 heures. Même les canadairs semblent impuissants, comme en témoignent ces images infrarouges filmées du ciel. Le largage de l'avion apparaît dérisoire comparé à l'immensité des flammes qu'il tente de combattre. Au sol, le travail des sapeurs-pompiers est également très compliqué. Le feu change constamment de direction. Ils passent leur temps à courir après les flammes. Pour ne rien arranger, le vent qui souffle vient des terres. Il est beaucoup plus sec que l'air marin et attise plus facilement les flammes. Pour les pompiers, le combat est loin d'être terminé. Il pourrait encore durer plusieurs jours. TF1 | Reportage J. Cressens, H. Dreyfus, C. Jouanneau