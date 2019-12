La Gironde vit un nouvel épisode météo usant

Dans la nuit du 12 décembre 2019, les vents étaient particulièrement violents entre Bordeaux et Libourne, soit 90 à 120 km/h. A cela s'est ajoutée une pluie abondante. Arbres arrachés, routes coupées, jardins inondés.. les dégâts sont impressionnants. Certains foyers sont même privés d'électricité. Par ailleurs, la pluie risque encore de tomber dans les prochains jours. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.