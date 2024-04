La glace fait fondre en toute saison

Si vous avez les papilles qui frissonnent, c'est normal. Que ce soient les sorbets, les glaces en tout genre, jusqu'aux cornets, le fait maison fait ici toute la différence, avec un goût tout particulier pour l'effet de surprise. Deux boules de glace, c'est la forme la plus vendue, mais plus qu'une gourmandise ponctuelle, la glace se déguste à tous les moments de la journée. Ce mode de consommation, les industriels l'ont bien compris. Dans les rayons de ce supermarché, tout est fait pour vous inciter à succomber à la tentation glacée, avec notamment des petits formats. "On aime bien les choses comme ça, en petite quantité", témoigne une cliente. Le marché de la glace est en ébullition. L'an dernier, entre janvier et février, le secteur a généré 77 millions d'euros de chiffre d'affaires. Cette année, à la même époque, les ventes avoisinent déjà les 80 millions d'euros. Avec 27 degrés attendus sur le département du Puy-de-Dôme ce week-end, vous serez sans doute nombreux à fondre de nouveau pour une glace. TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive