La glycine fait son festival à Lyon

Au cœur de la ville de Lyon, les habitants du quartier de Montchat se reconnaissent avec les glycines, ces lianes puissantes couvertes de grappes violettes et blanches. Au mois d'avril, les labyrinthes de branches qu'elles forment se parent de fleurs et attirent les promeneurs. "Ce sont les délices du printemps", se réjouit Yannick Bourbon, blogueuse. Originaires du Japon, les glycines faisaient fureur dans les années 1920. Et les habitants de Montchat avaient suivi l'effet de mode. "Puis finalement, ils avaient pris ça comme une habitude, d'autant plus que c'est un marqueur assez intéressant au printemps", explique Yannick. Les habitants zigzaguent alors entre les cascades de fleurs qui ornent les trottoirs. La glycine est une fleur délicate dont les fleurs tombent au moindre coup de vent. Mais elle est également robuste et têtue. Catherine, par exemple, en a fait les frais. Sa glycine pèse de tout son poids sur le mur de son jardin. "Ça a provoqué une fissure et a décalé un peu le portail", confie-t-elle. Pour éviter qu'elle ne vous envahisse, la glycine doit être taillée chaque automne.