La goumandise sur les rails

Cela ressemble à un voyage dans le temps. C’est une balade à toute vapeur dans l’arrière-pays rouennais. Il faut dire que cette locomotive n’est pas toute jeune. Ces passionnés ont permis de faire revivre une ligne de chemin de fer qui longe les marais de La Seudre. Un fleuve autour duquel sont installés de nombreux ostréiculteurs. Leurs ancêtres doivent beaucoup à ce train. Actuellement, ce sont les touristes que ce train emmène jusqu’aux huîtres. Les producteurs ont su se réinventer en ouvrant leurs cabanes l’été, en s’inventant un nouveau métier. Ils n’ont plus cette inquiétude de devoir tout miser sur les fêtes de fin d’année. Prochain arrêt : Mornac-sur-Seudre. Cet ancien port de pêche est l’un des plus beaux villages de l’Hexagone. Les ruelles sont fleuries et les échoppes colorées. Mais c’est un feu sur le bord d'une route qui attire l'équipe. On appelle cela une éclade. C’est la spécialité du coin. La petite Victorine, elle est aussi fascinée. Le problème, c’est qu’elle n’aime pas les moules. TF1 | Reportage S. Rang des Adrets, A. Barrier