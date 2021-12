La goyave : la saveur exotique des Antilles

Si la Martinique était un parfum, il pourrait être celui du sel de la mer qui vient sans cesse caresser les plages de l'île. Et pourtant, c'est une odeur beaucoup plus sucrée qui embaume l'air, celle de la goyave. Jimmy Rosalie cultive ce fruit depuis longtemps. Et c'est comme s'il est tombé dans une marmite de goyave tout petit. Il a tout appris de son père Emile. C'est lui qui a planté ici les goyaviers il y a plusieurs années. "On est baigné par l'Alizée et les fruits qu'on a ici n'ont pas les mêmes saveurs que ceux que vous allez trouver de l'autre côté de l'île", explique Emile Rosalie. La goyave est bien plus qu'un fruit, c'est aussi un morceau d'histoire. Pour la génération d'Emile, lorsqu'il était un petit garçon, il récoltait les goyaves sauvages sur le terrain. À force d'en parler, ce fruit attise notre gourmandise. Il peut devenir sirop, confiture et être utilisé dans le rhum arrangé. Mais en Martinique, la goyave parfume aussi souvent les glaces. Pascal Féval est un maître artisan glacier. Il façonne une bûche de Noël à la goyave. Il est un artiste. La bûche s'habille de dôme de sucre pour être plus gourmande. TF1 | Reportage S. Hembert, T. Joire