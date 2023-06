La grande Armada : toutes les voiles dehors !

Depuis 24 heures, Rouen (Seine-Maritime) vit au rythme de l'arrivée des voiliers. Une lente procession depuis l'estuaire de la Seine. Le long des 120 kilomètres de rives qui séparent Rouen de la mer, le public est là pour profiter du spectacle. Certains sont venus de loin, d'autres n'ont eu qu'à sortir sur le pas de leurs portes, pour admirer ces répliques de navires de pirates ou de conquistadors. Tous les quatre ans, c'est la même ferveur. C'est une invitation au voyage pour les Normands, qui dès ce jeudi après-midi, pourront visiter les bateaux, monter à bord, échanger avec les membres d'équipage. Pour patienter avant l'arrivée des bateaux, certains avaient des activités moins contemplatives. Mercredi après-midi, une vingtaine d'embarcations, plus loufoques les unes que les autres, ont pris possession de la Seine. On y trouvait même une vache flottante sortie de l'imagination d'étudiants en médecine. Et miracle, la vache n'a pas coulé lors de joutes nautiques endiablées avec des objets flottants pas toujours identifiés. Le ton est donné, car depuis 34 ans, l'Armada c'est aussi cela : dix jours de fête, de spectacles, de musique, qui devraient encore attirer cette année des millions de visiteurs. TF1 | Reportage J.P. Feret, J. Clouzeau