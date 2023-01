La grande aventure à travers les Alpes

La neige est enfin là, après un début de course qui a contraint les organisateurs à revoir complètement le parcours. Environ 40 centimètres de neiges fraîches sont tombés en quelques heures lundi soir, pour le plus grand bonheur des mushers et surtout de leurs chiens. Et c'est parti pour 20 kilomètres ! Toutes les deux minutes, les 40 attelages partent à l'assaut de la montagne, de nuit à la lueur de la frontale. Au cœur de la forêt, seuls raisonnent les jappements des chiens et les encouragements de leurs maîtres. Au sommet de l'ascension, enfin la lumière. Un petit hameau et sa chapelle, à 1 600 mètres d'altitude, pour une petite pause avant d'entamer la descente. Le retour dans la vallée est rapide. Heureux de retrouver des températures hivernales, les chiens se donnent à fond pour rejoindre l'arrivée. Ce mardi soir, la Grande Odyssée poursuit sa route dans Vallée d'Abondance avant de traverser la Haute-Savoie, l'Isère et la Savoie. L'arrivée finale est prévue dans huit jours en Haute Maurienne. Les 600 chiens auront parcouru plus de 400 kilomètres à travers les Alpes de jour comme de nuit. TF1 | Reportage J.P. Feret, J.Y. Chamblay