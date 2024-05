La Grande Bleue retrouve des couleurs

Elle reprend de ses couleurs. La mer Méditerranée est en meilleure santé. À Marseille, la nouvelle fait des heureux, un soulagement pour ces amoureux de la mer : "Je suis super contente parce que moi, j'adore la mer, et que c'est important" ; "C'est notre médicament la Méditerranée". Plus de poissons, moins de pollution plastique. Selon une étude, la biodiversité se régénère depuis quelques années. Certaines espèces ont même refait surface. Derrière cette conclusion, une trentaine d'experts et 700 échantillons prélevés sur 2 000 kilomètres. Toutes les actions qui ont été engagées ont porté leurs fruits. À commencer par les opérations de lutte contre la pollution du littoral. Cette association ramasse 500 kilos de déchets par mois à Marseille. Pour autant, l'écosystème marin reste fragile, surtout à l'approche de l'été, une période où la pollution en mer augmente. TF1 | Reportage S. Prez, H.P. Amar