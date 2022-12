La grande débrouille pour les voyageurs

Leur chauffeur, c'est leur sauveur. Soulagement pour Henri ou Caroline qui attend son conducteur comme le Messie. Le covoiturage est pris d'assaut en cette journée de grève. Trois heures et demi de route pour Philippe, sept heures pour Catherine, et qui dit mieux, neuf heures pour Laura et ses collègues. Elles sont obligées de louer une voiture pour rentrer à Nantes (Loire-Atlantique) : "on est dépité, oui, on est remboursé, mais on est dépité. On a neuf heures de voiture et après une longue semaine de travail, on ne s'attendait pas à ça ; et en plus, ça écourte notre week-end en famille". Même résignation pour les passagers de ce bus à Bakou. "Je prends toujours le Cap pour les vacances, car les trains sont toujours en grève. Au moins, je sais que je vais arriver à Paris", lance un passager. Pas de train non plus pour ces touristes passagers qui ne sont pas surpris : "ce pays est célèbre pour ses grèves". Ce sera six heures en Lyon-Paris contre deux heures en TGV. Certaines personnes se sont munies d'un bouquin pour passer ces longues heures de route. L'aller est assuré, mais il faudra un ticket de retour pour dimanche soir. Reportage > TF1 | Reportage G. Charnay, Q. Russell