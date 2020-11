La grande déprime des petits commerçants

Les petits commerçants attendent toujours pour pouvoir rouvrir le 27 novembre prochain et non le 1er décembre. Pour cause, c'est la date du Black Friday, une occasion pour eux de faire un peu du chiffre d'affaires. D'ailleurs, ils n'ont plus qu'un mois pour sauver Noël. Une situation qui renforce leur désarroi. "C'est vraiment compliqué dans le mental pour gérer cette situation", a affirmé la vice-présidente de l'Association des commerçants de Langon (Gironde). Dans cette ville, le moral des petits commerçants n'a jamais été aussi bas. Alors qu'ils n'ont plus aucune rentrée d'argent depuis deux semaines, les mauvaises surprises arrivent presque chaque jour. Pour Alexandra Mandon, la situation financière est critique. Elle a investi toutes ses économies personnelles pour vivre de sa passion. Cynthia Prehembaud, pour sa part, confie avoir beaucoup de doutes sur l'avenir. Tous espèrent rouvrir au plus vite sous peine de disparaître. "C'est tout un patrimoine qui est en train de mourir", a confié Pascale Briolais, fleuriste.