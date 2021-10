La grande fête des Aveyronnais à Paris

"C'est parti pour un bon week-end, avec du beau temps espérons", lance un exposant. Dès 9h du matin, il y avait de quoi s'offrir de belles tranches de Rouergue, d'Aubrac ou du Larzac. De quoi aiguiser l'appétit quand l'Aveyron et toutes ses saveurs débarquent à Paris avec d'abord les farçous. "Les dames de maison prenaient ce qui restait un peu dans le garde-manger. Un talon de jambon, un talon de viande, les œufs des poules, le lait de la vache. Et la verdure du jardin : la blette et le persil. Elles faisaient une petite galette", explique Benoît Ginisty. De quoi raviver aussi une petite flamme au fond de soi. L'Aveyron ici fait entendre sa musique. La question est de savoir quelle est la meilleure façon d'entrer en Aveyron. Est-ce le vin, le fromage, ou peut-être le lait d'ânesse qui donne des produits cosmétiques… ? On pourra goûter aussi le traditionnel aligot. Dans la capitale, 90 exposants ont fait le déplacement des quatre coins du département : Laguiole, Najac ou Sébrazac, Saint-Jean-du-Bruel, Rodez notamment. Et pour terminer, une douceur au lait de brebis.