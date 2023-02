La grande fête des Oursinades

Il fallait savoir jouer des coudes dimanche à Carry-le-Rouet. La foule des grands jours est attirée par un mollusque aux épines, bien connu ici, et célébré grâce à ces Oursinades sur le port. Le rythme d'ouverture des oursins ne s'arrête pas, et la file d'attente, elle, s'allonge devant les étals pour déguster quelques oursins. "C'est plus qu'une tradition. Regardez le monde qu'il y a, on ne peut même pas marcher" ; "On est né ici, on ne mange que ça", lancent des habitués. Les oursins sont moins nombreux sur la Côte Bleue, et donc plus chers cette année, dix euros la petite assiette. Pourtant, les amateurs ne se sont pas privés : "Ils sont bien charnus, c'est vraiment top" ; "On mange tout, on racle tout comme ça". Un plaisir qui se savoure tout simplement sur un coin de table, que l'on partage évidemment pour ces Oursinades. "Je trouve que c'est un moment qui est convivial et il faut partager la table. Si on ne le fait pas là, c'est un peu dommage", lance une habitante. Le principe, c'est aussi de se trouver la meilleure place. Si le vin est à consommer avec modération, on peut profiter sans limite du soleil et de la vue sur la mer pour donner encore plus aux oursins les saveurs de la Méditerranée. TF1 | Reportage L. Huré, M. Jit, H.P. Amar