La grande idée pour une petite plaque

L'idée aurait pu germer dans une préfecture ou dans un commissariat, mais c'est dans un parc qu'elle est née, au Parc de la Tête d'Or, à Lyon. On ne croise aujourd'hui que des vélo et des trottinettes, mais 130 ans plus tôt, les voitures à moteur étaient libres de circuler. Aucun risque d'amende à l'époque puisque l'immatriculation n'existe pas encore. Pour y remédier, en 1891, le maire de Lyon instaure le premier système d'immatriculation au sein du parc. L'immatriculation devient ensuite obligatoire dans toute la ville de Lyon, avant de devenir national en 1901. Quelques plaques d'origine sont conservées au musée de l'Automobile. À l'époque, il n'y a pas d'examen de permis de conduire, seulement un certificat de capacité pour la conduite. Quant à la carte grise, délivrée par la Préfecture, elle n'arrive qu'en 1928. Au fil des années, la plaque a évolué. De quoi nous rendre nostalgiques d'un jeu de devinette sur la route des vacances : "le but, c'était de déterminer le département correspondant au numéro". TF1 | Reportage S. Agi, Q. Russell