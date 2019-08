La Grande-Motte : à la recherche des trésors de sable

La magie de la plage opère à la Grande-Motte, dans l'Hérault. Pendant que certains vacanciers perdent leurs affaires plus ou moins valeureuses sur le sable, d'autres se mettent à leur quête le soir venu. Surnommés les inventeurs, ils rapportent près de 650 objets trouvés, chaque année, à la police municipale. Pour certains, la recherche de ces trésors est devenue une passion et parfois, les butins se transforment en oseille. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 01/08/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 1er août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.