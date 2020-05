La Grande-Motte installe des espaces de bronzage sur ses plages

Se dorer au soleil cet été sera peut-être possible pour quelques Français grâce à une initiative du maire de La Grande-Motte (Hérault). Pour permettre aux fans de bronzette de profiter du beau temps et de la mer, des espaces individuels vont être aménagés le long des 2 000 m² de plages de la commune. Le dispositif sera réglementé et il faudra réserver pour faire partie des chanceux. Si l'idée plaît, surtout aux commerçants, certains habitants sont sceptiques quant au respect des mesures sanitaires.