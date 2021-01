La course de chiens de traîneau dans les Alpes

A 60 ans, après quatorze participations à la course de chiens de traîneau à travers les Alpes, Jean Combazard n'a rien perdu de sa passion. Il la vit juste différemment. "C'est le plaisir. Faire des kilomètres et voir des superbes paysages" dévoile-t-il. Il est passionné par la montagne et par ses chiens, des huskies de Sibérie auxquels il consacre sa vie depuis plus de 30 ans. Le bien-être de ses chiens est sa priorité. Ainsi, à l'arrivée de chaque étape, avec son épouse Jocelyne, Jean Combazard les cajole et les soigne au moindre petit bobo. Choyés et entourés d'amour, les huskies donnent le meilleur d'eux-même même quand les conditions météorologiques sont difficiles. Ce mardi après-midi par exemple, il y a eu 40 cm de neige fraîche. Mais qu'importe, les chiens se sont donnés sans compter et ont fait l'admiration des rares promeneurs qui ont bravé le froid et le huis clos imposé par les autorités. Jean Combazard, le doyen des mushers français, savoure chaque instant de la course, car il sait que dans trois ou quatre ans, il doit mettre un terme à sa carrière sportive.