La Green Team, ces jeunes artistes qui chantent pour la planète

Les membres de la Green Team, connus ou moins connus, ont mis leur talent au service de la planète. Avec l'enregistrement d'un album de chansons inédites, ils veulent changer les choses. Ces jeunes artistes ont en effet déjà compris que les petits gestes aident les grandes causes. D'où l'idée d'adapter la comptine enfantine "Trois petits chats" et de la renommer "Trois petits pas". Avec le soutien de la Fondation GoodPlanet, la jeune génération va pouvoir réveiller notre conscience écologique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 10/08/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.