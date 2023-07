La grêle fait des dégâts en Savoie

Un déluge de grêle et des feuilles d'arbre qui s'envolent dans tous les sens. Au lendemain de l'orage, ce camping garde encore des traces des intempéries. Le village de Seyssel a été frappé par deux épisodes orageux : l'un dans l'après-midi, puis un deuxième vers 21 heures. Les tentes ont dû être évacuées. Un habitant était en vacances dans le Sud quand il a reçu la vidéo d'un voisin. Sur les images, une coulée de boue se déverse dans son quartier. Il est rentré d'urgence. "Je suis resté deux heures et demie ce matin pour surveiller un petit peu et commencer à nettoyer tout doucement", raconte-t-il. Ici, l'orage n'a fait aucun blessé, mais les dégâts matériels sont importants. Louis Borcier, par exemple, découvre ses cultures, désespéré. Pour ce maraîcher, ces intempéries arrivent au pire moment. À une dizaine de kilomètres, les rafales de vent ont brisé tous les arbres. Pour les élagueurs, la journée va être chargée. La mairie, elle, a engagé les procédures pour faire reconnaître le village en état de catastrophe naturelle. TF1 | Reportage M. Chaize, F. Marchand