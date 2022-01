La grève des éboueurs s'éternise à Toulouse

Jeter sa poubelle au sol le plus vite possible. Sur les trottoirs toulousains, les ordures s'entassent. Depuis trois semaines, les éboueurs de la métropole sont en grève. Entre les emballages et les restes alimentaires, cette boulangerie produit de nombreux déchets. La dirigeante ne sait plus quoi en faire. Chaque jour, elle jette de gros sacs. Mais d'après certains habitants, tous les quartiers ne sont pas logés à la même enseigne. En effet, le mouvement de grève a été moins suivi dans le centre. La métropole fait aussi appel à des sociétés privées. A quelques kilomètres des pots, les camions sont à l'arrêt. Les éboueurs protestent contre la suppression du fini-parti. En compensation, ils demandent 34 jours de congé supplémentaires. Certains habitants comprennent leur mouvement. De nouvelles discussions avec la métropole sont prévues ce mercredi après-midi. Les éboueurs envisagent de durcir leur manifestation s'ils n'obtiennent pas gain de cause. TF1 | Reportage M. Chaize, M. Larradet