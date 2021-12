La grippe aviaire se propage dans le Sud-Ouest

Dans les Landes ces dernières semaines, la rentrée dans les élevages est loin d'être évidente, pour ne pas dire quasi impossible. Chaque visiteur doit rester à bonne distance des oies. Pour cause, il y a dix jours, à quelques kilomètres de la ferme de Marie-Pierre Dulucq, un élevage a été touché par la grippe aviaire. Depuis, une zone de surveillance est mise en place dans un rayon de dix kilomètres et des mesures de prévention ont été imposées aux éleveurs : enfermer leurs animaux ou les placer sous filet. Si certains éleveurs, comme Marie-Pierre, sont dubitatifs, voire en colère, c'est aussi que la grippe aviaire frappe ces derniers jours dans des élevages pourtant confinés. Investir dans des hangars ou des filets n'est donc pas une garantie contre le virus. Pour d'autres, la grippe aviaire est un traumatisme. L'an dernier, les 1 600 canards d'Amélie Clayton ont été abattus préventivement à cause d'un élevage touché près de chez elle. Pour ne pas revivre cela, elle a préféré abattre tous ses canards avant Noël et ne pas les remplacer le temps d'une épidémie. Les parcelles d'Amélie resteront donc vides, au moins jusqu'au 15 mars, date prévue pour la levée des restrictions. TF1 | Reportage H. Villatte, F. Thommen