La grippe repart partout dans l'Hexagone

Dans un centre SOS Médecins de Côte d’Or, les appels s’enchaînent depuis quelques jours. La grippe est de retour. Les maladies hivernales reprennent du terrain, un peu tardivement dans la saison. Pour le docteur Raymond Gauyacq, l’explication du retard est simple : c’est grâce aux gestes barrières. Partout dans l’Hexagone, l’épidémie atteint même son pic. Le nombre de consultations a presque doublé, en moins de quinze jours. Ce jeudi matin, la tournée commence par un jeune garçon de douze ans. En ce moment, la plupart des patients sont des enfants et des adolescents. Peu de personnes âgées sont malades, mais le docteur Gauyacq reste vigilant. Cette année, plus d’une personne à risque sur deux s’est faite vacciner contre la grippe. C’est un chiffre légèrement supérieur à la saison précédente. Mais comme les injections remontent à l’automne, l’efficacité du vaccin a pu diminuer depuis. Pour les médecins, c’est la difficulté de cet hiver. Plusieurs maladies circulent en même temps et remplissent leur cabinet. TF1 | Reportage E. Payro G. Martin