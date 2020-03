La grippe saisonnière diminue à Brest

Si annuellement, l'épidémie de grippe saisonnière fait entre 5 000 à 10 000 morts dans le pays, la Santé publique ne fait état que de 77 décès cette année. La fatigue, le manque d'appétit, la toux et la courbature figurent parmi ses symptômes. À Brest, un médecin constate la nette baisse du nombre de malades. Malgré tout, la vigilance est toujours de mise pour ne pas transmettre le virus, notamment aux personnes à risques comme les femmes enceintes, les enfants en bas âge et les personnes âgées.