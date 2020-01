La grippe s'installe dans l'Hexagone

La grippe gagne du terrain dans le pays. A La Gaude (Alpes-Maritimes), il commence à y avoir pas mal de monde chez les médecins et dans les pharmacies. Pour se prémunir de ce virus hivernal, beaucoup de personnes âgées choisissent de se faire vacciner chaque année. La semaine dernière, c'est en région Provence-Alpes-Côte d'Azur que le réseau de surveillance Sentinelles a enregistré le plus de nouveaux cas. Quels sont les symptômes de la grippe ? Comment freiner sa contagion ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 27/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 27 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.