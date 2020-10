La grogne des patrons de bars à Rouen

Dans les villes les plus touchées par le coronavirus, des dizaines de patrons de bars ont manifesté autant leur colère que leur inquiétude. Pour faire face à la fermeture obligatoire dès 22 heures, un bar situé à Rouen (Seine-Maritime) a dû s'adapter. Malgré cela, près de la moitié de son chiffre d'affaires s'est envolée. Si certains approuvent cette mesure, d'autres estiment qu'elle ne stoppera pas la propagation du virus. Dans d'autres établissements, les patrons ne décolèrent pas. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 07/10/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 7 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.