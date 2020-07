La grossièreté au volant, monnaie courante à Paris

Bizarrement, les gros mots donnent le sourire aux automobilistes. La grossièreté au volant est monnaie courante à Paris. Au moindre agacement, sept Français sur dix s'énervent facilement au volant et insultent les autres. Selon un sondage, deux Français sur dix sont même prêts à descendre de voiture pour s'expliquer. Parfois, c'est très agressif, confirment certains automobilistes et cela peut en venir aux mains.