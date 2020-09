La grotte de Lascaux, un succès qui ne se dément pas depuis 80 ans

Le 12 septembre 1940, quatre adolescents ont découvert la célèbre grotte de Lascaux de Montignac (Dordogne). Depuis 80 ans, ce site et ses copies attirent des centaines de milliers de visiteurs. Cette année, malgré la situation sanitaire, la ville a tenu à célébrer le 80ème anniversaire de cette découverte en exposant 80 portraits d'habitants. Pour l'occasion, les copies du site sont aussi accessibles au public et une nouvelle animation a été lancée.