La grotte qui en cachait une autre !

Les frères Caballero, gérants de la grotte de Maxange, étaient persuadés, la grotte découverte il y a 20 ans par leur père dans la paroi de cette roche n'avait pas livré tous ses secrets. Au bout de la première galerie de 200 mètres aménagée pour les touristes, on voit un mur de sédiments que les deux frères ont patiemment creusé mètre cube par mètre cube. Et derrière, on trouve une nouvelle galerie d'une trentaine de mètres et de nouvelles concrétions, vieilles de 60 millions d'années. D'ailleurs, d'autres trésors sont peut-être encore cachés derrière les parois de cette grotte. Pour les habitants du village du Ruisson-de-Cadouin (Dordogne), cette découverte est aussi un atout pour l'économie locale. "C'est bien pour la commune. Ça fait venir des visiteurs", explique une passante. Dans la grotte, les deux frères évacuent la terre brouette après brouette. A noter que sur les 30 mètres découverts, une quinzaine sera accessible au public dès le mois d'avril, au moment de la réouverture du site. TF1 | Reportage Y. Chambon, A. Vieira