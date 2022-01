La Guadeloupe, le paradis de l’ananas

Au cœur de la Guadeloupe, nichées au pied des montagnes, des étendues de feuillage vert. Dans ce champ, Steve Salim cultive les ananas avec passion. "Quand on voit un ananas comme ça, on est heureux. Le travail d'un an et demi, il est là !", expose-t-il fièrement. C'est un fruit qui a besoin de temps et de chaleur. Sa particularité : ce sont les toutes petites fleurs violettes. Elles sont entre 60 à 200 fleurs pour former un ananas. Les ananas de Steve sont cultivés sans engrais selon des techniques anciennes : celle de son grand-père. "J'ai eu envie de suivre les traces de mon papi et puis j'avais envie de continuer à transmettre ce goût de la terre, de planter sainement", souligne-t-il. Le fruit se mange cru bien sûr. Et par la même occasion, on vous donne quelques conseils pour les préparer. Entre dessert aux multiples saveurs en harmonie avec le fruit et plat d'ananas marié avec des poissons des Caraïbes, sachez que l'ananas se cuisine aussi bien sucré que salé. Et puis, même si les repas de fête sont terminés, il faut toujours se faire plaisir. TF1 | Reportage A. Lebranchu, A. Santos