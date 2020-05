La Guadeloupe manque terriblement d'eau potable

La Guadeloupe est confrontée à des pénuries d'eau potable depuis trois ans. De nombreuses familles en sont régulièrement privées en raison d'un réseau vétuste et mal entretenu. Les factures ont doublé alors que la pénurie s'aggrave de jour en jour. Au vu de cette situation, la population s'organise en collectif et lance un appel au président de la République. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 14/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.